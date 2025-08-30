Постпред США: Трамп понимает, что Путин должен быть на переговорах по Украине

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский лидер Дональд Трамп понимает, что ему необходимо обеспечить дальнейшее присутствие президента России Владимира Путина на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Это признал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
«Президент Трамп знает все карты, которые он еще может разыграть. Однако он также понимает, что ему необходимо обеспечить дальнейшее присутствие Владимира Путина за столом переговоров, как и Владимира Зеленского», — заявил американский дипломат. -0-