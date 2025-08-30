Мерц сделал громкое заявление о конфликте Германии с Россией

Немецкий канцлер Фридрих Мерц в очередной раз выступил с громким заявлением о России. По его словам, Берлин прямо сейчас находится в состоянии конфликта с Москвой. Так он сказал в эфире телеканала LCI.
Фридрих Мерц добавил, что Россия якобы «дестабилизирует большую часть» Германии. Он указал на некие операции по вмешательству через социальные сети.
По заявлению немецкого канцлера, президент России Владимир Путин «именно такой», каким его описал французский лидер Эмманюэль Макрон. Тот, в свою очередь, назвал главу РФ «хищником» у дверей Европы.
В США тем временем прогремел скандал вокруг спецпредставителя американского лидера Стивена Уиткоффа. По имеющимся данным, он нарушил протокол в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.