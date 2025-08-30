Полянский: США видят важность устранения первопричин кризиса на Украине

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что ряд государств, в том числе США, всё яснее осознают необходимость устранения коренных причин украинского конфликта.
По его словам, без этого шага достижение урегулирования ситуации невозможно.
Ранее в Китае заявили о готовности содействовать решению конфликта на Украине.
