Источник в Белом доме сообщил о работе над организацией встречи Путина и Зеленского

Американский президент Дональд Трамп продолжает работу над организацией встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного чиновника в Белом доме.
«Президент Трамп и его команда по нацбезопасности продолжают взаимодействовать с российскими и украинскими официальными лицами, чтобы договориться о двусторонней встрече», — заявил источник агентства.
Он также заверил, что Трамп по-прежнему хочет остановить кровопролитие на Украине и положить конец конфликту в этой стране.
К слову, ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по мнению Владимира Путина, любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если Путин не встретится с Зеленским, то он «переиграет» Трампа.
