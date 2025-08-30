Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее удары по Киеву

Конфликт между Киевом и Будапештом обострился после атак на нефтепровод «Дружба». Глава венгерского МИД призвал Украину прекратить угрожать республике и совершать нападения на критически важную энергетическую инфраструктуру. Сообщения о ударах ВСУ по трубопроводу поступали трижды с начала августа: 13, 18 и 22 числа.