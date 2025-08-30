Венгрия стала единственной страной в Евросоюзе, которая не поддержала совместное заявление с осуждением ударов по Киеву. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Европейской службы внешних связей.
Заявление поддержали 26 государств-членов ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.
Конфликт между Киевом и Будапештом обострился после атак на нефтепровод «Дружба». Глава венгерского МИД призвал Украину прекратить угрожать республике и совершать нападения на критически важную энергетическую инфраструктуру. Сообщения о ударах ВСУ по трубопроводу поступали трижды с начала августа: 13, 18 и 22 числа.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что Будапешт продолжает блокировать 6,6 миллиарда евро в Европейском фонде мира, которые могли бы быть направлены на закупку оружия для Украины у США.
Ранее Каллас вызвала и.о. постпреда России при ЕС Карена Малаяна в связи с предполагаемыми повреждениями офиса дипмиссии ЕС в Киеве в результате российского удара. Как неоднократно заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям, а поражает исключительно объекты военной инфраструктуры, места скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
Накануне российские войска нанесли групповой удар по украинским авиабазам и предприятиям ВПК, все назначенные цели были поражены.
