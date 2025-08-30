Постпред при НАТО раскрыл подробности о поставляемом США Украине оружии

Госсекретарь США Марко Рубио 22 августа заявил, что Европа должна взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности для Украины после завершения конфликта. По его словам, Соединенные Штаты будут принимать участие в гарантиях безопасности для Киева, но администрация американского лидера считает, что Европа должна взять на себя инициативу.