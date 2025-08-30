Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред при НАТО раскрыл подробности о поставляемом США Украине оружии

Постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе (НАТО) Мэттью Уитакер 29 августа сообщил о том, что американская сторона передает Украине вооружение, которое способно наносить удары вглубь территории РФ.

Источник: Reuters

«Мы предоставляем [Украине] некоторые средства, позволяющие наносить удары глубже. И, скорее всего, украинцы их применят», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Уитакер не уточнил, о каком конкретно вооружении идет речь. При этом он напомнил о планах Вашингтона продать Киеву более 3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM.

Президент США Дональд Трамп 25 августа заявил, что Соединенные Штаты прекратили расходы на украинский конфликт. По его словам, США больше не платят Украине никаких денег, а продают оружие НАТО. Он также подчеркнул, что безвозвратно деньги Украине давал бывший президент США Джо Байден, «который не понимал, что делает».

Госсекретарь США Марко Рубио 22 августа заявил, что Европа должна взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности для Украины после завершения конфликта. По его словам, Соединенные Штаты будут принимать участие в гарантиях безопасности для Киева, но администрация американского лидера считает, что Европа должна взять на себя инициативу.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше