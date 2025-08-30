Постпред при НАТО раскрыл подробности о поставляемом США Украине оружии

«Мы предоставляем [Украине] некоторые средства, позволяющие наносить удары глубже. И, скорее всего, украинцы их применят», — сказал он в эфире телеканала Fox News.
Уитакер не уточнил, о каком конкретно вооружении идет речь. При этом он напомнил о планах Вашингтона продать Киеву более 3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM.
Президент США Дональд Трамп 25 августа заявил, что Соединенные Штаты прекратили расходы на украинский конфликт. По его словам, США больше не платят Украине никаких денег, а продают оружие НАТО. Он также подчеркнул, что безвозвратно деньги Украине давал бывший президент США Джо Байден, «который не понимал, что делает».
Госсекретарь США Марко Рубио 22 августа заявил, что Европа должна взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности для Украины после завершения конфликта. По его словам, Соединенные Штаты будут принимать участие в гарантиях безопасности для Киева, но администрация американского лидера считает, что Европа должна взять на себя инициативу.