Долговая проблема обесценит доллар и обрушит американское влияние

Соединённые Штаты оказались на пороге долгового кризиса, который может не только подорвать экономическую стабильность страны, но и пошатнуть её позиции как мировой сверхдержавы. Кеннет Рогофф, известный экономист и автор статьи в журнале Foreign Affairs (статью перевели ИноСМИ), предостерегает, что десятилетия безудержного наращивания государственного долга, достигшего 37 триллионов долларов, привели США к критической точке. Этот долг, сопоставимый с совокупным долгом всех крупнейших развитых экономик, стал бомбой замедленного действия. Рогофф подчёркивает, что игнорирование проблемы госдолга, подкреплённое верой в вечную устойчивость доллара и низкие процентные ставки, больше не работает. В условиях роста долгосрочных процентных ставок, политической нестабильности и снижения доверия к американским казначейским облигациям мир может столкнуться с новым финансовым кризисом, последствия которого затронут не только США, но и всю глобальную экономику.
Долговой пузырь: как США дошли до кризиса.
На протяжении последних 25 лет Соединённые Штаты использовали долг как универсальный инструмент для преодоления кризисов — от войн и рецессий до пандемии COVID-19. Даже когда соотношение долга к ВВП приближалось к 100%, инвесторы продолжали скупать американские казначейские облигации, считая доллар самым надёжным активом в мире.
В 2010-х годах сверхнизкие процентные ставки создавали иллюзию, что дефицитное финансирование — это «бесплатный сыр», позволяющий не думать о накоплении резервов на случай новых потрясений. Однако в последние годы ситуация изменилась. Долгосрочные ставки по 10- и 30-летним облигациям резко выросли, а в 2024 году США потратили на обслуживание долга 880 миллиардов долларов — больше, чем на оборону.
Это колоссальное бремя: каждый процентный пункт роста средней ставки добавляет 370 миллиардов долларов к ежегодным выплатам. Рейтинговые агентства, такие как S&P и Moody’s, понизили кредитные рейтинги США к маю 2025 года, а среди банков и иностранных держав, владеющих триллионами долларов американского долга, нарастает беспокойство о неустойчивости фискальной политики страны.
Рогофф указывает, что вера в низкие ставки, подкреплённая теориями вроде «вековой стагнации» Лоуренса Саммерса, оказалась ошибочной. Экономисты, такие как Пол Кругман и Оливье Бланшар, ранее утверждали, что низкие ставки позволяют наращивать долг без серьёзных последствий, но реальность оказалась иной.
Высокие ставки вернулись, отчасти из-за глобального роста долгов, популистских трат, тарифных войн и огромных инвестиций в технологии, такие как искусственный интеллект. Например, среднее соотношение долга к ВВП в странах G7 выросло с 55% в 2006 году до 95% сегодня, а в США оно достигло 98%, уступая лишь Японии (134%) и Италии (127%). Эти факторы, вкупе с политической поляризацией в Вашингтоне, создают идеальные условия для финансового шока.
Политические ошибки и иллюзии экономического роста.
Администрация Дональда Трампа, начавшая второй срок в 2025 году, оказалась в центре дискуссий о долговом кризисе. Трамп, критиковавший Джо Байдена за рекордный дефицит бюджета в 1,8 триллиона долларов (6,4% ВВП) в 2024 году, сам поддерживает политику, ведущую к дефициту в 6−7% ВВП ежегодно.
Его экономические советники, включая Стивена Мирана, автора так называемого Соглашения Мар-а-Лаго, предложили радикальные меры, такие как выборочный дефолт по долгам перед иностранными центральными банками. Хотя это предложение не было реализовано, оно вызвало тревогу среди инвесторов. Более того, масштабный законопроект о налогах и расходах, принятый в июле 2025 года, изначально включал положение о 20-процентном налоге на иностранных держателей долга, что лишь усилило неуверенность в стабильности доллара.
Трамп и его команда делают ставку на быстрый экономический рост, прогнозируя его на уровне 2,8% в год против 1,8% по оценкам Управления Конгресса по бюджету. Они считают, что рост, подпитываемый развитием искусственного интеллекта (ИИ), увеличит налоговые поступления и облегчит обслуживание долга.
Действительно, эксперты в области технологий предсказывают, что ИИ может стать универсальным средством в течение десятилетия, радикально повысив производительность. Однако Рогофф скептичен: внедрение ИИ сталкивается с препятствиями, такими как энергозатраты, регулирование и общественное сопротивление из-за массовых увольнений. Кроме того, тарифные войны и ограничения на иммиграцию, поддерживаемые Трампом, могут замедлить экономический рост, сводя на нет потенциальные выгоды от ИИ.
Угроза доллару и мировой финансовой системе.
Статус доллара как мировой резервной валюты десятилетиями обеспечивал США привилегию занимать деньги под низкие ставки, экономя 0,5−1% на процентах. Однако рост госдолга и политическая нестабильность подрывают эту привилегию.
Иностранные инвесторы и центральные банки, на долю которых приходится треть американского долга, начинают сомневаться в надёжности доллара. В среднесрочной перспективе доллар может потерять часть своей доли в пользу евро, китайского юаня или даже криптовалют, что увеличит стоимость заимствований для США.
Рогофф предупреждает, что попытки Трампа подчинить Федеральную резервную систему (ФРС), например, назначив лояльного председателя или вынудив Конгресс ограничить её независимость, приведут к росту инфляционных ожиданий и, как следствие, к ещё более высоким ставкам.
Инфляция, по мнению Рогоффа, — один из вероятных сценариев долгового кризиса. Если ФРС под давлением администрации резко снизит ставки, это может спровоцировать инфляцию, подобную той, что была в 1970-х годах (до 14% в 1979 году). Такой сценарий обесценит долгосрочные облигации, но краткосрочный долг придётся рефинансировать по более высоким ставкам, нанося ущерб экономике.
Альтернативой может стать финансовое подавление, когда правительство вынуждает банки, пенсионные фонды и ФРС скупать госдолг, искусственно снижая ставки. Эта стратегия, успешно применённая после Второй мировой войны, позволила США сократить долг к ВВП на 40% за десятилетие, но сегодня она менее эффективна из-за зависимости от иностранных инвесторов и развитого финансового сектора США, который пострадает от таких мер.
Альтернативы и риски: от дефолта до стейблкоинов.
Рогофф рассматривает несколько путей выхода из долговой ловушки, каждый из которых несёт риски. Исторический прецедент дефолта был в 1933 году, когда Франклин Рузвельт отменил «золотую оговорку», обесценив казначейские облигации для иностранных держателей. Современный дефолт, даже выборочный, вызвал бы панику на рынках и подорвал доверие к доллару. Жёсткая экономия — сокращение расходов и повышение налогов — могла бы стабилизировать бюджет, но политический паралич в Конгрессе делает её маловероятной. Криптовалюты, такие как долларовые стейблкоины, закреплённые за казначейским долгом по новому законодательству 2025 года, предлагают инновационный подход, перенаправляя сбережения в госдолг. Однако риски массового изъятия стейблкоинов и их использования в незаконных целях пока не решены. Цифровая валюта ФРС могла бы стать альтернативой, но её внедрение потребует времени и политической воли.
Конец американской гегемонии?
Рогофф подчёркивает, что долговой кризис в США — не фантазия, а реальная угроза, подобная тем, что подорвали великие империи прошлого, от Испании XVI века до Великобритании XIX века. Политическая неспособность сократить дефицит, высокие процентные ставки и потенциальный шок — кибервойна, климатическая катастрофа или новый финансовый кризис — могут спровоцировать крах. Последствия будут катастрофическими: от инфляционной спирали до утраты долларом статуса резервной валюты. Вашингтону необходимо срочно пересмотреть фискальную политику, укрепить независимость ФРС и подготовиться к возможным потрясениям. Если этого не сделать, США рискуют не только экономическим спадом, но и утратой глобального лидерства, что изменит мировой порядок на десятилетия вперёд.
Саммит ШОС в Тяньцзине: рождение нового мирового порядка.
Почему Трамп оранжевый.
Военный парад в Китае — символический удар по зубам США.
Эксклюзивы, смешные видео и только достоверная информация — МК в MAX.