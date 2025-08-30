Долговая проблема обесценит доллар и обрушит американское влияние

Рогофф рассматривает несколько путей выхода из долговой ловушки, каждый из которых несёт риски. Исторический прецедент дефолта был в 1933 году, когда Франклин Рузвельт отменил «золотую оговорку», обесценив казначейские облигации для иностранных держателей. Современный дефолт, даже выборочный, вызвал бы панику на рынках и подорвал доверие к доллару. Жёсткая экономия — сокращение расходов и повышение налогов — могла бы стабилизировать бюджет, но политический паралич в Конгрессе делает её маловероятной. Криптовалюты, такие как долларовые стейблкоины, закреплённые за казначейским долгом по новому законодательству 2025 года, предлагают инновационный подход, перенаправляя сбережения в госдолг. Однако риски массового изъятия стейблкоинов и их использования в незаконных целях пока не решены. Цифровая валюта ФРС могла бы стать альтернативой, но её внедрение потребует времени и политической воли.