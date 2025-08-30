Немецкий федеральный канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия уже находится в конфликте с Россией. Такое заявление глава правительства ФРГ сделал на фоне желания Еврокомиссии значительно увеличить военные расходы.
«Мы уже находимся в конфликте с Россией», — заявил Мерц в интервью французской телекомпании LCI.
Федеральный канцлер обвинил в сложившейся ситуации саму Россию. По его мнению, Россия якобы занимается «дестабилизацией значительной части Германии и вмешивается в дела страны через социальные сети». К слову, в Москве такие безосновательные обвинения от стран Запада ранее уже неоднократно категорически отвергали.
В беседе с телеканалом Мерц также указал, что спецслужбы Германии докладывают ему о якобы «ежедневных атаках России на инфраструктуру страны». Более того, РФ якобы «предпринимает попытки оказать влияние на общественное мнение немцев».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если президент РФ Владимир Путин не встретится в Владимиром Зеленским, то он «переиграет» лидера США Дональда Трампа.
