Мерц заявил о конфликте между Германией и Россией

Федеральный канцлер обвинил в сложившейся ситуации саму Россию. По его мнению, Россия якобы занимается «дестабилизацией значительной части Германии и вмешивается в дела страны через социальные сети». К слову, в Москве такие безосновательные обвинения от стран Запада ранее уже неоднократно категорически отвергали.