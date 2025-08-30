Ричмонд
МИД Румынии вручил послу РФ ноту протеста в связи с ударами по «гражданским объектам» ВСУ

Представители дипкорпуса Румынии потребовали от Владимира Липаева, главы Посольства России в стране, явиться для получения официальной ноты протеста.

Представители дипкорпуса Румынии потребовали от Владимира Липаева, главы Посольства России в стране, явиться для получения официальной ноты протеста. Подробности приводят РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел балканской страны.

Согласно имеющимся данным, российский дипломат встретился с румынскими коллегами в Бухаресте в пятницу, 29 августа.

Как указали на РИА Новости, сотрудники МИД балканской республики вручили Владимиру Липаеву официальную ноту протеста в связи с ударами Вооруженных сил РФ по инфраструктуре киевского режима. По мнению румынского дипведомства, атакам якобы подверглись некие «гражданские объекты».

Однако в РФ уже опровергали подобные безосновательные обвинения. Ранее в ночь с 27 на 28 августа Российская Армия нанесла серию высокоточных ударов по критически важным элементам военно-промышленного комплекса киевской клики и командным центрам боевиков ВСУ.

