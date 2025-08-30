Госдеп допустил продажу Дании комплексов Patriot и иных систем на $8,5 млрд

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Дании зенитно-ракетных комплексов Patriot и сопутствующего материально-технического обеспечения за $8,5 млрд. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.