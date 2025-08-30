Полянский: для РФ абсолютно неприемлем ввод войск НАТО на Украину

По словам дипломата, тогда обсуждалась система международных гарантий безопасности с участием постоянных членов Совбеза и ряда заинтересованных государств. Этот вариант российская сторона поддержала и была готова закрепить в виде официального договора. Однако нынешние схемы, предполагающие военное вовлечение НАТО на украинской территории, Москва считает крайне опасными, так как они могут привести к неконтролируемой эскалации.