Полянский: для РФ абсолютно неприемлем ввод войск НАТО на Украину

Россия рассматривает ввод воинских подразделений стран НАТО на территории, остающиеся под контролем Киева, как недопустимый шаг.
На заседании Совбеза ООН исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский напомнил, что в апреле 2022 года в Стамбуле украинская делегация обозначила принципы урегулирования конфликта, включавшие отказ от вступления в НАТО и другие военные альянсы, а также подтверждение нейтрального и безъядерного статуса страны.
По словам дипломата, тогда обсуждалась система международных гарантий безопасности с участием постоянных членов Совбеза и ряда заинтересованных государств. Этот вариант российская сторона поддержала и была готова закрепить в виде официального договора. Однако нынешние схемы, предполагающие военное вовлечение НАТО на украинской территории, Москва считает крайне опасными, так как они могут привести к неконтролируемой эскалации.
Полянский подчеркнул, что инициативы по вводу натовских сил свидетельствуют не о стремлении к урегулированию кризиса, а скорее о попытке его сохранить, в том числе через сценарий временной заморозки.
Ранее Дмитрий Полянский отметил, что ряд государств, в том числе США, всё яснее осознают необходимость устранения коренных причин украинского конфликта.