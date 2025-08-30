Постпред США: Путин должен быть на переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп осознаёт необходимость продолжения участия российского лидера Владимира Путина в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер, подчеркнув, что участие обеих сторон остаётся ключевым для достижения прогресса.
Дипломат отметил, что пока невозможно точно спрогнозировать сроки возможной встречи Путина и Владимира Зеленского.
«Произойдет ли это в одночасье? Скорее всего, нет. Но думаю, что мы на правильном пути, и обе стороны (Москва и Киев — прим.) все еще ведут переговоры, а это хорошо», — сказал Уитэкер в эфире Fox News.
На вопрос о том, сколько времени Трамп готов выделить для подготовки возможных переговоров, прежде чем рассматривать введение новых ограничительных мер против России, постпред ответил, что президент США предоставит «столько времени, сколько сочтёт необходимым для создания благоприятных условий», не раскрывая при этом дополнительных деталей.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин допускает возможность встречи с Зеленским, но, как и любые переговоры на высшем уровне, она должна быть хорошо подготовлена.