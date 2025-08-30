Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред США: Путин должен быть на переговорах по Украине

Пока невозможно точно спрогнозировать сроки возможной встречи Путина и Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп осознаёт необходимость продолжения участия российского лидера Владимира Путина в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер, подчеркнув, что участие обеих сторон остаётся ключевым для достижения прогресса.

Дипломат отметил, что пока невозможно точно спрогнозировать сроки возможной встречи Путина и Владимира Зеленского.

«Произойдет ли это в одночасье? Скорее всего, нет. Но думаю, что мы на правильном пути, и обе стороны (Москва и Киев — прим.) все еще ведут переговоры, а это хорошо», — сказал Уитэкер в эфире Fox News.

На вопрос о том, сколько времени Трамп готов выделить для подготовки возможных переговоров, прежде чем рассматривать введение новых ограничительных мер против России, постпред ответил, что президент США предоставит «столько времени, сколько сочтёт необходимым для создания благоприятных условий», не раскрывая при этом дополнительных деталей.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин допускает возможность встречи с Зеленским, но, как и любые переговоры на высшем уровне, она должна быть хорошо подготовлена.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше