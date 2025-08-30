Ричмонд
Трамп прекратил взносы в ООН на $521 млн

Финансирование касалось ООН и связанных структур, говорится в документе.

Источник: Аргументы и факты

США прекратили перечисление 521 миллиона долларов в пользу ООН.

Об этом свидетельствует запрос Белого дома о сокращении финансирования.

Согласно документу, речь идёт о части из общего бюджета в 1,5 миллиарда долларов, предназначенного для организации и связанных с ней структур.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп 23 сентября выступит с речью с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

