Трамп прекратил взносы в ООН на $521 млн

США прекратили перечисление 521 миллиона долларов в пользу ООН.
Об этом свидетельствует запрос Белого дома о сокращении финансирования.
Согласно документу, речь идёт о части из общего бюджета в 1,5 миллиарда долларов, предназначенного для организации и связанных с ней структур.
Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп 23 сентября выступит с речью с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
