Израильские удары убили двух высокопоставленных чиновников хуситов в Йемене

В Йемене при ударах Израиля погибли двое высокопоставленных чиновников хуситов.

В Йемене при ударах Израиля погибли двое высокопоставленных чиновников хуситов. Это министр экономики, промышленности и инвестиций в созданном шиитским движением «Ансар Алла» правительстве Муин аль-Махакри и замминистр МВД Абдель Маджид аль-Муртада.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на йеменский источник в Сане, чиновники погибли в результате израильских ударов в четверг, 28 августа. К слову, один из ударов был нанесен именно по зданию МВД в Сане.

Агентство также напоминает, что Израиль наносил удары по Сане и в минувшие выходные. Тогда удары были нанесены по заправочной станции, лагерю Нахдайн и электростанции. В результате атак погибли шесть человек, еще почти 90 получили ранения.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался обсуждать с правительством и ЦАХАЛ планы по оккупации Газы.

