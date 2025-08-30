Sohu: покупка авиадвигателей в России снизит зависимость Китая от США

Китай изучает возможность снижения зависимости от американских авиационных технологий через закупку российских авиадвигателей. Соответствующая информация была опубликована 29 августа на информационном портале Sohu.
Как отмечается в материале, китайские авиакомпании используют два типа самолетов — 90-местный C909 и 190-местный C919, которые полностью зависят от американских двигателей. В условиях потенциального ухудшения отношений с США поставки этого оборудования могут оказаться под угрозой.
В качестве альтернативы рассматривается российский турбореактивный двигатель ПД-14. Однако переход на российские агрегаты, которые отличаются от западных стандартов, потребует определенных адаптационных мер.
Ранее, 7 августа, президент США Дональд Трамп анонсировал новые санкции против торговых партнеров России. Он не исключил возможности отмены 25-процентных пошлин на Индию за покупку российской нефти. Также ограничения могут быть введены против Китая в связи с торговлей с Россией.
11 августа телеканал CNBC сообщил, что решение Трампа о повышении тарифов на импорт китайских товаров в США не вступит в силу в течение как минимум 90 дней.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил журналистам, что к официальному визиту Владимира Путина в Пекин, который состоится 2 сентября, подготовлен солидный пакет практических договорённостей межведомственного и корпоративного характера. Всего в проработке находятся около 20 двусторонних документов, которые планируется подписать по итогам переговоров Путина и Си.
Читайте материал по теме: В КНР заявили, что власти РФ удивили их новым «подарком» перед поездкой Путина в Пекин.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.