Sohu: покупка авиадвигателей в России снизит зависимость Китая от США

Ранее, 7 августа, президент США Дональд Трамп анонсировал новые санкции против торговых партнеров России. Он не исключил возможности отмены 25-процентных пошлин на Индию за покупку российской нефти. Также ограничения могут быть введены против Китая в связи с торговлей с Россией.