Постпред США: Вашингтон передает Киеву вооружения для ударов вглубь РФ

США поставляют Украине вооружение, способное поражать цели вглубь территории России. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер, отметив в эфире Fox News, что Киев, вероятно, будет использовать эти системы.
Дипломат не уточнил, о каких именно видах вооружений идёт речь, он напомнил о планах Вашингтона продать Украине более трёх тысяч ракет воздушного базирования ERAM, а также о поставках вооружений через союзников по НАТО.
По словам Уитэкера, президент США Дональд Трамп стремится обеспечить Украине возможность не только защищаться, но и при необходимости наносить более глубокие удары.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны США несколько месяцев запрещает ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России. Такие шаги Пентагона ограничивают действия украинских военных, пока Вашингтон занимается вопросами мирных переговоров.