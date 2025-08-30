Новый железный занавес: Европа готовит демилитаризованную зону на Украине

В условиях затянувшегося конфликта между Россией и Украиной Европа начала обсуждать амбициозные планы по созданию 40-километровой демилитаризованной зоны вдоль предполагаемой линии прекращения огня на украинской территории. Эта инициатива, о которой сообщает британская газета The Sun (статью перевели ИноСМИ), рассматривается как один из возможных способов обеспечения безопасности Украины в рамках будущего мирного соглашения. Однако идея, уже названная некоторыми наблюдателями «новым железным занавесом», вызывает ожесточённые споры среди европейских лидеров, украинских властей и аналитиков. Она подчёркивает сложность достижения устойчивого мира в регионе, где сталкиваются интересы великих держав, а политические и военные риски угрожают стабильности всего континента.
Идея буферной зоны: поиск хрупкого равновесия.
Концепция демилитаризованной зоны шириной в 25 миль (около 40 километров) возникла в ходе обсуждений среди европейских военных и дипломатов, стремящихся найти формулу мира, которая могла бы удовлетворить как Украину, так и Россию.
По информации издания Politico, ссылающегося на пять источников в структурах ЕС, эта зона должна стать нейтральной полосой, отделяющей противоборствующие стороны и снижающей риск новых военных столкновений. Предполагается, что для её патрулирования потребуется до 60 тысяч миротворцев, преимущественно из европейских стран, таких как Франция и Великобритания. Эти силы, помимо охраны территории, будут заниматься обучением украинских военных, что делает их миссию особенно сложной.
Европейские лидеры, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, активно продвигают идею «коалиции желающих» — группы стран, готовых взять на себя ответственность за обеспечение безопасности Украины. Однако амбициозность плана сталкивается с серьёзными препятствиями. Во-первых, НАТО уже испытывает трудности с формированием 300-тысячного корпуса для защиты своего восточного фланга, что ставит под вопрос способность альянса выделить дополнительные силы для Украины. Во-вторых, не все страны Европы готовы к такому шагу: Польша и Германия, например, выразили опасения, что участие в миротворческой миссии ослабит их собственную оборону, особенно в условиях потенциальной угрозы со стороны России.
Реакция Киева и Москвы: согласие или конфронтация?
Владимир Зеленский, комментируя идею демилитаризованной зоны, выразил скептицизм, указав на её уязвимость. По его словам, 40-километровая полоса находится в пределах досягаемости современных дронов, что делает её недостаточно надёжной для предотвращения атак. Кроме того, создание такой зоны может потребовать от Украины территориальных уступок, что для Киева остаётся крайне болезненным вопросом. Зеленский настаивает на чётких и юридически обязывающих гарантиях безопасности, которые могли бы защитить страну от будущих угроз, включая возможное повторное вторжение.
Москва, со своей стороны, публично поддерживает идею буферных зон, рассматривая их как способ увеличения расстояния между своими границами и украинскими средствами поражения, такими как артиллерия и беспилотники. Однако российские власти категорически возражают против присутствия войск НАТО на украинской территории, даже в миротворческом формате. Это ставит под сомнение возможность достижения консенсуса, особенно учитывая, что Россия настаивает на нейтральном статусе Украины и полном отказе Киева от намерений вступить в НАТО.
Роль США: дистанцирование или поддержка?
Президент США Дональд Трамп, вернувшийся к власти в 2025 году, чётко обозначил свою позицию: американские войска не будут размещаться на Украине. Тем не менее, он пообещал предоставить Киеву гарантии безопасности, которые, по словам его спецпосланника Стива Уиткоффа, могут быть аналогичны статье 5 Североатлантического договора, предусматривающей коллективную оборону.
Такие гарантии, однако, не предполагают прямого военного присутствия, а скорее сосредоточены на поставках вооружений, разведданных и логистической поддержке. Вашингтон уже выделил Украине военную помощь на сумму более 70 миллиардов долларов, а новая сделка на 100 миллиардов долларов, по данным The Sun, должна ещё больше укрепить обороноспособность Киева.
Американская поддержка включает в себя потенциальное предоставление средств для нанесения ударов дальнего радиуса действия и даже возможность создания «бесполётной зоны» над Украиной, что могло бы стать серьёзным сдерживающим фактором для России. США располагают значительными военными ресурсами в Европе, включая 35 тысяч военнослужащих и более 200 самолётов, базирующихся в Великобритании, Италии, Турции и Германии.
Недавний пример применения американских стелс-бомбардировщиков B-2 против иранских ядерных объектов демонстрирует, что Вашингтон способен на решительные действия, если сочтёт их необходимыми. Однако нежелание США напрямую участвовать в миротворческой миссии на Украине перекладывает основную ответственность на европейские страны, что вызывает обеспокоенность в Брюсселе.
Политические и экономические риски: мнение экспертов.
Идея демилитаризованной зоны, несмотря на свою привлекательность как способа разрядки напряжённости, встречает серьёзную критику. Полковник Филип Инграм, бывший офицер разведки и эксперт по планированию НАТО, назвал её политически и экономически неосуществимой. По его мнению, содержание 60-тысячного миротворческого контингента потребует колоссальных затрат, которые Европа вряд ли сможет себе позволить.
Более того, миротворцы должны быть готовы к силовому обеспечению мира, что может означать прямое столкновение с российской стороной в случае нарушения соглашения. Инграм считает, что европейские страны не готовы к такому риску, особенно учитывая твёрдую позицию Москвы против присутствия западных войск.
Политические аналитики также указывают на внутренние разногласия в Европе. В то время как Франция и Великобритания активно лоббируют идею миротворческой миссии, другие страны, такие как Венгрия, выражают скептицизм и даже открыто выступают против эскалации конфликта. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, например, осудил удары украинских сил по нефтепроводу «Дружба», назвав их атакой на интересы Венгрии и Словакии. Кроме того, общественное мнение в Европе всё больше склоняется к усталости от конфликта, что делает идею отправки войск на Украину крайне непопулярной среди избирателей.
Новый мировой порядок?
Предложение о создании демилитаризованной зоны на Украине отражает более глубокие изменения в глобальной политике. Для Европы это попытка взять на себя лидерство в обеспечении безопасности на континенте, особенно в условиях, когда США под руководством Трампа стремятся сократить своё прямое участие в европейских делах. Однако идея «нового железного занавеса» вызывает тревогу, напоминая о временах холодной войны, когда Европа была разделена на два противоборствующих лагеря.
Для Украины же вопрос заключается в том, сможет ли она сохранить свою территориальную целостность и суверенитет, согласившись на буферную зону, которая, по сути, заморозит конфликт, не решая его коренных причин.
В конечном счёте, успех или провал этой инициативы будет зависеть от способности европейских лидеров, Киева и Москвы прийти к компромиссу. Пока же переговоры остаются в тупике, а давление на президента России Владимира Путина, в том числе со стороны Трампа, не приносит ощутимых результатов.
Саммит ШОС в Тяньцзине: рождение нового мирового порядка.
Шахматная партия Кремля: Как переговорная пауза работает на российское наступление.
Долговая проблема обесценит доллар и обрушит американское влияние.
Немецкий бизнес отказался платить за Украину.
Подписывайтесь на канал «МК» в MAX.