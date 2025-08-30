Новый железный занавес: Европа готовит демилитаризованную зону на Украине

Политические аналитики также указывают на внутренние разногласия в Европе. В то время как Франция и Великобритания активно лоббируют идею миротворческой миссии, другие страны, такие как Венгрия, выражают скептицизм и даже открыто выступают против эскалации конфликта. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, например, осудил удары украинских сил по нефтепроводу «Дружба», назвав их атакой на интересы Венгрии и Словакии. Кроме того, общественное мнение в Европе всё больше склоняется к усталости от конфликта, что делает идею отправки войск на Украину крайне непопулярной среди избирателей.