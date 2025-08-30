Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин дал интервью китайскому агентству Синьхуа перед визитом в КНР

В преддверии своего визита в Китай президент России Владимир Путин дал интервью китайскому агентству «Синьхуа». Текст интервью на русском языке опубликован на сайте Кремля.

Источник: Life.ru

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал публикацию интервью в ночь на 30 августа. Российский лидер, по традиции, перед важными зарубежными поездками даёт развернутые интервью местной прессе, охватывающие различные аспекты двусторонних отношений. Данный обычай соблюдают и зарубежные гости Путина, беседуя с ведущими российскими СМИ накануне визитов в РФ.

Напомним, саммит ШОС пройдёт в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Программа визита в Китай включает посещение Тяньцзиня и Пекина, участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию победы над милитаристской Японией. По завершении визита в КНР Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше