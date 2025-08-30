Путин дал интервью китайскому агентству Синьхуа перед визитом в КНР

Напомним, саммит ШОС пройдёт в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Программа визита в Китай включает посещение Тяньцзиня и Пекина, участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию победы над милитаристской Японией. По завершении визита в КНР Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.