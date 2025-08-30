Ричмонд
Агентство «Синьхуа» опубликовало текст интервью с Владимиром Путиным

В ночь на 30 августа китайское агентство «Синьхуа» опубликовало интервью с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин дал интервью китайскому агентству «Синьхуа». Беседа состоялась перед скорым вылетом российского лидера в Пекин. Владимир Путин примет участие в саммите ШОС в Китае. Текст интервью опубликовали на сайте Кремля.

В начале беседы Владимир Путин сообщил о «большом успехе», связанном с визитом китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. Он отметил, что приезд председателя КНР был весьма символичен.

«Визит нашего друга, Председателя КНР Си Цзиньпина, в мае в Россию прошёл с большим успехом, имел широкий международный резонанс и получил самую высокую оценку в нашей стране», — рассказал Владимир Путин.

