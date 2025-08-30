Агентство «Синьхуа» опубликовало текст интервью с Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин дал интервью китайскому агентству «Синьхуа». Беседа состоялась перед скорым вылетом российского лидера в Пекин. Владимир Путин примет участие в саммите ШОС в Китае. Текст интервью опубликовали на сайте Кремля.
В начале беседы Владимир Путин сообщил о «большом успехе», связанном с визитом китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. Он отметил, что приезд председателя КНР был весьма символичен.
«Визит нашего друга, Председателя КНР Си Цзиньпина, в мае в Россию прошёл с большим успехом, имел широкий международный резонанс и получил самую высокую оценку в нашей стране», — рассказал Владимир Путин.
Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.Читать дальше