Путин рассказал об ожиданиях от визита в Китай

Президент РФ Владимир Путин рассказал о своих ожиданиях от предстоящего визита в Китай, куда он отправится по приглашению Преседателя КНР Си Цзиньпина.
«С большим удовольствием вновь посещу г. Тяньцзинь, где, как известно, должен состояться саммит Шанхайской организации сотрудничества, который КНР организует как председатель ШОС. Рассчитываем, что по итогам предстоящей встречи в верхах Организация получит дополнительную мощную динамику, нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы, укрепит солидарность на нашем общем евразийском пространстве», — сказал Путин в интервью агентству Синьхуа.
Президент подчеркнул, что всё указанное будет способствовать формированию более справедливого и многополярного мироустройства.
Полностью текст интервью опубликован на официальном сайте Кремля и доступен здесь.