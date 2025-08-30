Путин заявил, что Россия и Китай выступают за реформу ООН

Российский лидер Владимир Путин дал интервью китайскому агентству «Синьхуа». Он поделился сведениями о взаимодействии сторон на площадке ООН. По его словам, контакты находятся на «беспрецедентно высоком уровне». Текст опубликовали на официальном сайте Кремля.
Владимир Путин уточнил, что ООН требуется реформа. Он добавил, что Москва и Пекин выступают за восстановление авторитета Организации.
«В частности, ратуем за придание Совету Безопасности более демократического характера за счёт включения в число его членов государств Азии, Африки и Латинской Америки. При этом любые преобразования должны быть тщательно выверенными», — пояснил российский лидер.
