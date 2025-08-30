Путин: РФ стала одним из основных мировых рынков для экспорта автомобилей из КНР

Экономическое сотрудничество, торговля, промышленная кооперация между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой развиваются по целому ряду направлений. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа.
«Наши страны тесно сотрудничают в сфере промышленности. Россия является одним из основных в мире рынков для экспорта автомобилей из КНР. При этом происходит локализация производства в России не только китайских автомобилей, но и бытовой техники», — сказал российский лидер.
Путин заявил, что в ходе предстоящего визита в Китай намерен обсудить с партнерами из КНР дальнейшие перспективы взаимовыгодного сотрудничества и новые шаги по его активизации на благо народов России и Китая.
Полностью текст интервью опубликован на официальном сайте Кремля и доступен здесь.