Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: РФ стала одним из основных мировых рынков для экспорта автомобилей из КНР

Президент РФ рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере промышленности.

Источник: Комсомольская правда

Экономическое сотрудничество, торговля, промышленная кооперация между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой развиваются по целому ряду направлений. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа.

«Наши страны тесно сотрудничают в сфере промышленности. Россия является одним из основных в мире рынков для экспорта автомобилей из КНР. При этом происходит локализация производства в России не только китайских автомобилей, но и бытовой техники», — сказал российский лидер.

Путин заявил, что в ходе предстоящего визита в Китай намерен обсудить с партнерами из КНР дальнейшие перспективы взаимовыгодного сотрудничества и новые шаги по его активизации на благо народов России и Китая.

Полностью текст интервью опубликован на официальном сайте Кремля и доступен здесь.