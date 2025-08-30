Путин раскрыл, кто был главным гостем на Параде Победы

По мнению Владимира Путина, майский парад в РФ прошел с большим успехом.
Главным почетным гостем на прошедшем Параде Победы в Москве стал председатель КНР Си Цзиньпин. В этом признался президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы агентства «Синьхуа».
«Мы подтвердили стратегический выбор наших народов в пользу укрепления традиций добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочную перспективу. На торжествах в Москве китайский лидер стал главным почетным гостем», — ответы Путина журналистам опубликованы на сайте Кремля.
По словам российского президента, приезд Си стал очень символичным для России. Торжество провели в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это событие одинаково значимо для обоих государств. Китай внес значительный вклад в борьбу с захватчиками и потерял в те годы большое количество граждан.
Путин и Си планируют провести переговоры за чаепитием в Пекине. Встреча состоится в ходе официального визита российского лидера, запланированного на 2−3 сентября 2025 года. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков во время брифинга для представителей СМИ.