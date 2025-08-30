Путин раскрыл, кто был главным гостем на Параде Победы

По словам российского президента, приезд Си стал очень символичным для России. Торжество провели в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это событие одинаково значимо для обоих государств. Китай внес значительный вклад в борьбу с захватчиками и потерял в те годы большое количество граждан.