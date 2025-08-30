Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин раскрыл, кто был главным гостем на Параде Победы

Главным почетным гостем на прошедшем Параде Победы в Москве стал председатель КНР Си Цзиньпин. В этом признался президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы агентства «Синьхуа».

По мнению Владимира Путина, майский парад в РФ прошел с большим успехом.

Главным почетным гостем на прошедшем Параде Победы в Москве стал председатель КНР Си Цзиньпин. В этом признался президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы агентства «Синьхуа».

«Мы подтвердили стратегический выбор наших народов в пользу укрепления традиций добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочную перспективу. На торжествах в Москве китайский лидер стал главным почетным гостем», — ответы Путина журналистам опубликованы на сайте Кремля.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин и Си обсудят Трампа и Украину.

По словам российского президента, приезд Си стал очень символичным для России. Торжество провели в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это событие одинаково значимо для обоих государств. Китай внес значительный вклад в борьбу с захватчиками и потерял в те годы большое количество граждан.

Путин и Си планируют провести переговоры за чаепитием в Пекине. Встреча состоится в ходе официального визита российского лидера, запланированного на 2−3 сентября 2025 года. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков во время брифинга для представителей СМИ.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше