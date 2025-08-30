Путин сообщил, что на Западе идёт пересмотр итогов Второй мировой войны

«Мы видим, что в ряде государств Запада фактически идёт пересмотр итогов Второй мировой войны, откровенно игнорируются вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов», — подчеркнул Путин.
По его словам, в основе этих тенденций — нежелание признавать вину предшественников нынешних западных элит за развязывание мировой войны, стремление стереть позорные страницы из истории и намерение поощрять реваншизм и неонацизм. Глава государства также отметил возрождение японского милитаризма под предлогом мнимых угроз, а также планы ремилитаризации Европы.
Россия и Китай решительно осуждают попытки извратить историю войны, героизировать нацистов и очернить воинов-освободителей. Результаты войны, закреплённые в Уставе ООН, не подлежат пересмотру, подчеркнул президент РФ.
Ранее власти Китая раскрыли, что для них значит беспрецедентный визит Путина. Грядущая поездка президента России в КНР для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины победы над Японией символизирует решимость Москвы и Пекина защищать итоги Второй мировой войны. СССР и КНР стали главными полями сражений Второй мировой войны в Европе и Азии, были опорой в борьбе против фашизма и понесли огромные потери.