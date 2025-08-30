Путин сообщил, что на Западе идёт пересмотр итогов Второй мировой войны

Ранее власти Китая раскрыли, что для них значит беспрецедентный визит Путина. Грядущая поездка президента России в КНР для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины победы над Японией символизирует решимость Москвы и Пекина защищать итоги Второй мировой войны. СССР и КНР стали главными полями сражений Второй мировой войны в Европе и Азии, были опорой в борьбе против фашизма и понесли огромные потери.