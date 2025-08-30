Ричмонд
Путин поблагодарил Китай за сохранение мемориалов бойцам Красной армии

Путин заявил о долге чтить память бойцов Красной армии, разбивших врагов.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин выступил со словами благодарности в адрес Китая, сохранившего мемориалы бойцам Красной армии. Он подчеркнул, что «чтить священную память» соотечественников — долг. Об этом президент РФ заявил в интервью агентству «Синьхуа».

Владимир Путин также отметил, что сейчас некоторые страны Европы оскверняют историю. В государствах ЕС наблюда.тся случаи «варварского уничтожения» могил советских солдат и обелисков.

«Признательны китайской стороне за бережное сохранение мемориалов бойцам Красной армии, отдавшим жизни в боях за освобождение Китая», — заключил Владимир Путин.