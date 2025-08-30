Путин поблагодарил Китай за сохранение мемориалов бойцам Красной армии

Президент России Владимир Путин выступил со словами благодарности в адрес Китая, сохранившего мемориалы бойцам Красной армии. Он подчеркнул, что «чтить священную память» соотечественников — долг. Об этом президент РФ заявил в интервью агентству «Синьхуа».