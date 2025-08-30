Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, заявил, что попытки стран Европы поставить РФ на колени не увенчались успехом, несмотря на все усилия «европейского провоенного мейнстрима». Его слова передает агентство Ruptly.
Он отметил, что несмотря на предпринятые усилия, ожидаемые результаты достигнуты не были — Россия не была ослаблена ни экономически, ни политически.
Сийярто также указал на стратегические просчеты западных лидеров, которые, по его мнению, вместо поиска путей урегулирования конфликта на Украине способствовали его расширению. Это привело к негативным последствиям для самих европейских стран в различных сферах, заявил министр.
Сийярто обратил внимание на то, что после завершения нынешнего кризиса политикам придется давать объяснения относительно выбранной стратегии. Кроме того, он выразил озабоченность в связи с возможными новыми провокациями со стороны Украины в адрес Венгрии.
Ранее Сийярто сказал, что страна, будучи членом Евросоюза и НАТО, смогла сохранить взаимоуважительные отношения с Россией, Китаем и США. Он отметил, что что хорошие отношения с ключевыми игроками, такими как РФ и Китай, являются одним из основных успехов Венгрии за 15 лет. Он также заявил, что Венгрия должна быть готова к новым политическим провокациям со стороны Украины.
Читайте материал по теме: Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее удары по Киеву.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.