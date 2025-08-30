Ранее Сийярто сказал, что страна, будучи членом Евросоюза и НАТО, смогла сохранить взаимоуважительные отношения с Россией, Китаем и США. Он отметил, что что хорошие отношения с ключевыми игроками, такими как РФ и Китай, являются одним из основных успехов Венгрии за 15 лет. Он также заявил, что Венгрия должна быть готова к новым политическим провокациям со стороны Украины.