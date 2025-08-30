Кремль опубликовал интервью Путина агентству Xinhua

Визит Путина в КНР начнется 31 августа и завершится 4 сентября, после чего он отправится во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. В рамках поездки глава государства посетит Тяньцзинь и Пекин, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и мероприятиях, посвящённых 80-летию победы над милитаристской Японией.