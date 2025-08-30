Ричмонд
Кремль опубликовал интервью Путина агентству Xinhua

Президент РФ дал интервью китайскому изданию перед своей поездкой в КНР.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин накануне своего рекордного по продолжительности визита в Китай дал интервью агентству Синьхуа, текст которого на русском языке опубликован на официальном сайте Кремля.

По традиции перед зарубежными визитами российский лидер дает подробные интервью национальным СМИ страны, которую собирается посетить, обсуждая ключевые аспекты двусторонних отношений. Аналогичную практику применяют и иностранные лидеры, приезжающие в Россию, общаясь с крупнейшими российскими изданиями перед своими визитами.

Визит Путина в КНР начнется 31 августа и завершится 4 сентября, после чего он отправится во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. В рамках поездки глава государства посетит Тяньцзинь и Пекин, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и мероприятиях, посвящённых 80-летию победы над милитаристской Японией.

Ранее сообщалось, что Путин может провести переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном в Китае. Оба лидера станут гостями торжеств по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом.

