США одобрили предоставление услуги связи Starlink и продажу необходимого оборудования Украине

Государственный департамент США одобрил потенциальное предоставление Украине услуг спутниковой связи Starlink. Одновременно Штаты одобрили продажу связанного с этим оборудования на 150 млн долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона.
Агентство отметило, что Киев ранее запросил у США продление услуг спутниковой связи для своих терминалов сети Starlink.
Там добавили, что США готовы предоставить Украине инженерные, технические и логистические услуги со стороны правительства страны и подрядчиков.
В Агентстве считают, что предполагаемая сделка должна укрепить оборонный потенциал Украины. В свою очередь администрация США уже уведомила Конгресс о соответствующем решении. Теперь у Конгресса есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.
Ранее стало известно, что отключение Starlink грозит коллапсом на фронте для ВСУ.
