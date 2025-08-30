Ричмонд
США одобрили предоставление услуги связи Starlink и продажу необходимого оборудования Украине

Государственный департамент США одобрил потенциальное предоставление Украине услуг спутниковой связи Starlink.

Государственный департамент США одобрил потенциальное предоставление Украине услуг спутниковой связи Starlink. Одновременно Штаты одобрили продажу связанного с этим оборудования на 150 млн долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона.

Агентство отметило, что Киев ранее запросил у США продление услуг спутниковой связи для своих терминалов сети Starlink.

Там добавили, что США готовы предоставить Украине инженерные, технические и логистические услуги со стороны правительства страны и подрядчиков.

В Агентстве считают, что предполагаемая сделка должна укрепить оборонный потенциал Украины. В свою очередь администрация США уже уведомила Конгресс о соответствующем решении. Теперь у Конгресса есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

Ранее стало известно, что отключение Starlink грозит коллапсом на фронте для ВСУ.

