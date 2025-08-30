Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал отношения России и Китая стабилизирующим фактором мировой политики

Двусторонние отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики являются значимым и стабилизирующим фактором мировой политики. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа».

Источник: Life.ru

«Российско-китайская стратегическая связка выступает в качестве стабилизирующего фактора. Будучи двумя крупнейшими державами Евразии, мы не можем игнорировать актуальные вызовы и угрозы — как в масштабах нашего общего континента, так и всего мира», — подчеркнул глава государства.

По его словам, тема безопасности всегда присутствует в политическом диалоге между двумя странами. Так, концептуальные предложения Москвы о формировании единого пространства равной и неделимой безопасности в Евразии перекликаются с идеями председателя КНР Си Цзиньпина по глобальной безопасности, подчеркнул Путин.

Президент России пообщался с журналистами в преддверии официального визита в Китай, который продлится с 31 августа по первое сентября. Российский лидер примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, а также посетит масштабный военный парад в Пекине, приуроченный к 80-й годовщине победы над Японией во Второй мировой войне. Как отмечает помощник главы государства Юрий Ушаков, на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества Путин проведёт свыше десятка двусторонних встреч.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше