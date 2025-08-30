Путин назвал отношения России и Китая стабилизирующим фактором мировой политики

Президент России пообщался с журналистами в преддверии официального визита в Китай, который продлится с 31 августа по первое сентября. Российский лидер примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, а также посетит масштабный военный парад в Пекине, приуроченный к 80-й годовщине победы над Японией во Второй мировой войне. Как отмечает помощник главы государства Юрий Ушаков, на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества Путин проведёт свыше десятка двусторонних встреч.