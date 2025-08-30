Ричмонд
Путин: Россия и Китай выступают за реформу МВФ и Всемирного банка

Президент РФ назвал принципы строительства международной финансовой ситемы.

Источник: Комсомольская правда

Российская Федерация и КНР вместе ратуют за реформу МВФ и Всемирного банка. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа. Российский лидер назвал принципы, которые должны лежать в основе новой международной финансовой системы.

«Мы едины в том, что новая финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и подлинной справедливости, обеспечивать равный и недискриминационный доступ к своим инструментам для всех стран без исключения, отражать реальное положение стран-членов в мировой экономике», — сказал Путин, подчеркнув недопустимость использования финансовой сфер в неоколониальных целях.

«Нам нужен прогресс на благо всего человечества», — резюмировал российский президент.

Полностью текст интервью опубликован на официальном сайте Кремля и доступен здесь.