Путин: Россия и Китай выступают за реформу МВФ и Всемирного банка

«Мы едины в том, что новая финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и подлинной справедливости, обеспечивать равный и недискриминационный доступ к своим инструментам для всех стран без исключения, отражать реальное положение стран-членов в мировой экономике», — сказал Путин, подчеркнув недопустимость использования финансовой сфер в неоколониальных целях.