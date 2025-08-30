Путин заверил, что доля доллара и евро в торговле РФ и КНР почти равна нулю

Российский лидер Владимир Путин дал интервью. Он побеседовал с китайскими журналистами агентства «Синьхуа». Президент РФ рассказал о переходе Москвы и Пекина на национальные валюты. По его словам, доля доллара и евро в торговле между странами почти сведена к нулю.