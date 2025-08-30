Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заверил, что доля доллара и евро в торговле РФ и КНР почти равна нулю

Путин заявил о переходе РФ и Китая на национальные валюты в торговле.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин дал интервью. Он побеседовал с китайскими журналистами агентства «Синьхуа». Президент РФ рассказал о переходе Москвы и Пекина на национальные валюты. По его словам, доля доллара и евро в торговле между странами почти сведена к нулю.

Владимир Путин добавил, что в настоящий момент экономические отношения РФ и КНР вышли на «небывало высокий уровень». По его данным, по объему двусторонней торговли Пекин для Москвы стал безусловным лидером.

«Цифры товарооборота лишь оцениваются в долларовом эквиваленте, но расчеты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты, доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности», — указал Владимир Путин.