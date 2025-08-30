Суд признал незаконным введение Трампом большинства пошлин

После возвращения в Белый дом Трамп начал усиливать торговую политику. Кульминацией этого стал 2 апреля, когда он объявил о введении базовой пошлины на импорт в размере 10 процентов и повышенных «взаимных» тарифов для некоторых стран. Этот день он назвал «Днем освобождения». Однако уже через неделю повышение тарифов было приостановлено, а США начали вести торговые переговоры с рядом партнеров.