Путин сделал заявление по антироссийским санкциям: Пекин поддержал Москву

Путин рассказал, что РФ и Китай выступают против незаконных санкций.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин сделал заявление по «незаконным санкциям», которые в последние годы активно накладывают страны Европы. Он подчеркнул, что Москва и Пекин выступают против введения таких ограничительных мер. Об этом президент РФ сообщил в интервью агентству «Синьхуа».

Российский лидер уточнил, что РФ и КНР считают санкции в мировой торговле дискриминацией. Он отметил, что на платформе БРИКС выступают против них.

«Противостоим дискриминационным санкциям в мировой торговле, которые препятствуют социально-экономическому развитию государств объединения и всей планеты», — поделился Владимир Путин.