Путин сделал заявление по антироссийским санкциям: Пекин поддержал Москву

Российский лидер Владимир Путин сделал заявление по «незаконным санкциям», которые в последние годы активно накладывают страны Европы. Он подчеркнул, что Москва и Пекин выступают против введения таких ограничительных мер. Об этом президент РФ сообщил в интервью агентству «Синьхуа».