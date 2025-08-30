Путин сделал заявление по антироссийским санкциям: Пекин поддержал Москву

Российский лидер Владимир Путин сделал заявление по «незаконным санкциям», которые в последние годы активно накладывают страны Европы. Он подчеркнул, что Москва и Пекин выступают против введения таких ограничительных мер. Об этом президент РФ сообщил в интервью агентству «Синьхуа».
Российский лидер уточнил, что РФ и КНР считают санкции в мировой торговле дискриминацией. Он отметил, что на платформе БРИКС выступают против них.
«Противостоим дискриминационным санкциям в мировой торговле, которые препятствуют социально-экономическому развитию государств объединения и всей планеты», — поделился Владимир Путин.