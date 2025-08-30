Путин и Си Цзиньпин обсудят мировую повестку на встрече в Китае

По словам главы государства, российско-китайские переговоры пройдут в Пекине, и он рассчитывает, что в результате саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине организация получит дополнительную динамику и укрепит солидарность на евразийском пространстве. Путин также отметил важность совместного почтения памяти погибших во Второй мировой войне и высоко оценил вклад Си Цзиньпина в развитие отношений между Россией и Китаем.