Мерц считает, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией

Такая ситуация, по его мнению, связана с тем, что Россия якобы «дестабилизирует большую часть» ФРГ.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна фактически находится в состоянии конфликта с Россией.

В интервью французскому телеканалу LCI он отметил, что ситуация связана с действиями Москвы, которая, по данным немецких спецслужб, дестабилизирует внутренние процессы, ведёт информационные операции через социальные сети, атакует инфраструктуру и оказывает влияние на общественное мнение.

Отвечая на вопрос о высказывании президента Франции Эмманюэля Макрона, назвавшего Владимира Путина «хищником у дверей» Европы, Мерц подчеркнул, что в его представлении российский лидер выглядит именно так.

