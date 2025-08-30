Мерц считает, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна фактически находится в состоянии конфликта с Россией.
В интервью французскому телеканалу LCI он отметил, что ситуация связана с действиями Москвы, которая, по данным немецких спецслужб, дестабилизирует внутренние процессы, ведёт информационные операции через социальные сети, атакует инфраструктуру и оказывает влияние на общественное мнение.
Отвечая на вопрос о высказывании президента Франции Эмманюэля Макрона, назвавшего Владимира Путина «хищником у дверей» Европы, Мерц подчеркнул, что в его представлении российский лидер выглядит именно так.
Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.Читать дальше