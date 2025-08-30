Путин заявил, что Россия и Китай выступают за реформирование ООН

«Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации, дабы она в полной мере восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям. В частности, ратуем за придание Совету Безопасности более демократического характера за счёт включения в число его членов государств Азии, Африки и Латинской Америки», — подчеркнул Путин.