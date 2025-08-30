Ричмонд
Путин заявил, что Россия и Китай выступают за реформирование ООН

Президент России Владимир Путин заявил в интервью агентству «Cиньхуа», что Москва и Пекин выступают за реформирование ООН, в том числе за включение в Совбез организации стран Глобального Юга.

Источник: AP 2024

«Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации, дабы она в полной мере восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям. В частности, ратуем за придание Совету Безопасности более демократического характера за счёт включения в число его членов государств Азии, Африки и Латинской Америки», — подчеркнул Путин.

При этом он указал на то, что любые преобразования должны быть тщательно выверенными.

Ранее в Генассамблее ООН утвердили резолюцию России о реформах организации.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев между тем призывал создать в ООН новые механизмы раннего предупреждения конфликтов.

