Путин заявил, что Россия и Китай выступают за реформирование ООН

«Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации, дабы она в полной мере восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям. В частности, ратуем за придание Совету Безопасности более демократического характера за счёт включения в число его членов государств Азии, Африки и Латинской Америки», — подчеркнул Путин.
При этом он указал на то, что любые преобразования должны быть тщательно выверенными.
Ранее в Генассамблее ООН утвердили резолюцию России о реформах организации.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев между тем призывал создать в ООН новые механизмы раннего предупреждения конфликтов.