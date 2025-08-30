На брифинге представитель дипломатического ведомства подчеркнула, что если один украинец со своими друзьями-аквалангистами подорвал под носом у натовцев с их самолетами-разведчиками, с их кораблями, с их дронами, с их спутниками трубу, причем так аккуратно, что был не тронут один из четырех существовавших потоков, то НАТО как организацию, не способную обеспечить собственную безопасность, в первую очередь энергетическую, надо распустить из-за профнепригодности.