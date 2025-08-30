Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова призвала распустить НАТО за профнепригодность

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс следует распустить за профнепригодность, если подтвердится версия о причастности дайверов-любителей к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла резкой критике Североатлантический альянс, заявив о необходимости его роспуска «за профнепригодность» в случае подтверждения версии о причастности дайверов-любителей к диверсии на газопроводах «Северный поток».

На брифинге представитель дипломатического ведомства подчеркнула, что если один украинец со своими друзьями-аквалангистами подорвал под носом у натовцев с их самолетами-разведчиками, с их кораблями, с их дронами, с их спутниками трубу, причем так аккуратно, что был не тронут один из четырех существовавших потоков, то НАТО как организацию, не способную обеспечить собственную безопасность, в первую очередь энергетическую, надо распустить из-за профнепригодности.

Захарова также выразила мнение, что задержание подозреваемого с Украины в преддверии годовщины подрыва направлено на отвлечение внимания и препятствует формированию полной картины произошедшего. По ее словам, это не позволяет ответить на ключевой вопрос о заказчиках и организаторах диверсии. Дипломат назвала несостоятельными попытки объяснить подрыв стратегического инфраструктурного объекта действиями любителей-дайверов, расценив это как стремление замести следы, ведущие к западным спецслужбам. Она предупредила, что подобные действия Запада подрывают международное сотрудничество в борьбе с терроризмом и могут иметь серьезные последствия.

Захарова добавила, что отсутствие адекватной реакции со стороны западных государств способно мотивировать других преступников на совершение аналогичных действий. По ее мнению, легкомысленное отношение к теракту такого масштаба создает прецедент безнаказанности и открывает дорогу новым атакам.

Ранее правоохранительные органы Германии идентифицировали семерых подозреваемых в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток». Суд в Италии санкционировал арест украинского гражданина, который, по версии следствия, мог руководить организацией диверсии. За участие в подрыве газопроводов Сергею Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы в Германии.

Читайте материал по теме: Раскрыта личность предполагаемого главного подрывника «Северных потоков».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше