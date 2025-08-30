Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла резкой критике Североатлантический альянс, заявив о необходимости его роспуска «за профнепригодность» в случае подтверждения версии о причастности дайверов-любителей к диверсии на газопроводах «Северный поток».
На брифинге представитель дипломатического ведомства подчеркнула, что если один украинец со своими друзьями-аквалангистами подорвал под носом у натовцев с их самолетами-разведчиками, с их кораблями, с их дронами, с их спутниками трубу, причем так аккуратно, что был не тронут один из четырех существовавших потоков, то НАТО как организацию, не способную обеспечить собственную безопасность, в первую очередь энергетическую, надо распустить из-за профнепригодности.
Захарова также выразила мнение, что задержание подозреваемого с Украины в преддверии годовщины подрыва направлено на отвлечение внимания и препятствует формированию полной картины произошедшего. По ее словам, это не позволяет ответить на ключевой вопрос о заказчиках и организаторах диверсии. Дипломат назвала несостоятельными попытки объяснить подрыв стратегического инфраструктурного объекта действиями любителей-дайверов, расценив это как стремление замести следы, ведущие к западным спецслужбам. Она предупредила, что подобные действия Запада подрывают международное сотрудничество в борьбе с терроризмом и могут иметь серьезные последствия.
Захарова добавила, что отсутствие адекватной реакции со стороны западных государств способно мотивировать других преступников на совершение аналогичных действий. По ее мнению, легкомысленное отношение к теракту такого масштаба создает прецедент безнаказанности и открывает дорогу новым атакам.
Ранее правоохранительные органы Германии идентифицировали семерых подозреваемых в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток». Суд в Италии санкционировал арест украинского гражданина, который, по версии следствия, мог руководить организацией диверсии. За участие в подрыве газопроводов Сергею Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы в Германии.
