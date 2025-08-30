Ричмонд
Путин: РФ и КНР проведут «перекрестные» годы образования

Президент РФ рассказал о перспективах взаимодействия с Китаем в областях образования и науки.

Источник: Комсомольская правда

Москва и Пекин активно взаимодействуют в сферах образования и науки и в то же время имеют большие перспективы расширения этого взаимодействия. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в интервью китайскому агентству Синьхуа.

Путин напомнил, что в России обучается более 51 тысячи студентов и КНР, а в Китае 21 тысяча российских и рассказал о новых формах взаимодействия в этой области.

«В мае мы с председателем Си Цзиньпином условились, что в 2026—2027 годах в наших странах пройдут “перекрестные” Годы образования», — сказал российский лидер.

Также Путин анонсировал открытие совместного института фундаментальных исследований, который намерены открыть МГУ имени М. В. Ломоносова и Пекинский университет.

Полностью текст интервью опубликован на официальном сайте Кремля и доступен здесь.

