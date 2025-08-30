Путин отметил небывалый уровень экономических отношений РФ с Китаем

Президент России Владимир Путин привел данные по товарообороту между Москвой и Пекином. Он указал на «небывалый» уровень экономических отношений РФ с Китаем. Об этом Владимир Путин рассказал в беседе с агентством «Синьхуа». Текст можно найти на сайте Кремля.
Российский лидер пояснил, что с 2021 года рост товарооборота составил 100 миллиардов долларов. По словам Владимира Путина, стороны работают над снижением торговых барьеров между странами.
«Экономическое сотрудничество, торговля, промышленная кооперация между нашими странами развиваются по множеству направлений. В ходе моего предстоящего визита обязательно обсудим дальнейшие перспективы взаимовыгодного сотрудничества и новые шаги по его активизации на благо народов России и Китая», — подытожил президент РФ.
По сведениям помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются «за чашкой чая» во время встречи в Пекине. Беседа названа «очень важной».