Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин отметил небывалый уровень экономических отношений РФ с Китаем

Путин назвал Китай для РФ безусловным лидером по объему двусторонней торговли.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин привел данные по товарообороту между Москвой и Пекином. Он указал на «небывалый» уровень экономических отношений РФ с Китаем. Об этом Владимир Путин рассказал в беседе с агентством «Синьхуа». Текст можно найти на сайте Кремля.

Российский лидер пояснил, что с 2021 года рост товарооборота составил 100 миллиардов долларов. По словам Владимира Путина, стороны работают над снижением торговых барьеров между странами.

«Экономическое сотрудничество, торговля, промышленная кооперация между нашими странами развиваются по множеству направлений. В ходе моего предстоящего визита обязательно обсудим дальнейшие перспективы взаимовыгодного сотрудничества и новые шаги по его активизации на благо народов России и Китая», — подытожил президент РФ.

По сведениям помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются «за чашкой чая» во время встречи в Пекине. Беседа названа «очень важной».

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше