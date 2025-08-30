Путин отметил небывалый уровень экономических отношений РФ с Китаем

Президент России Владимир Путин привел данные по товарообороту между Москвой и Пекином. Он указал на «небывалый» уровень экономических отношений РФ с Китаем. Об этом Владимир Путин рассказал в беседе с агентством «Синьхуа». Текст можно найти на сайте Кремля.