Суд в США признал пошлины Трампа вне закона

Апелляционный суд Соединенных Штатов Америки постановил, что президент Дональд Трамп не имел вводить пошлины на товары из других государств в том порядке, в каком это было сделано. В связи с этим большинство из них незаконны.
«Закон предоставляет президенту значительные полномочия по принятию ряда мер в ответ на объявленное чрезвычайное положение в стране, но ни одно из этих действий прямо не включает полномочия по введению тарифов и пошлин», — говорится в документе. ".
Несмотря на это, суд оставил введенные Трампом пошлины в силе до слушаний в Верховном суде. Они запланированы на 14 октября.
Напомним, Трамп стал ужесточать торговую политику почти сразу после возвращения в Белый дом. Так, в начале апреля он ввел 10-процентные пошлины на весь импорт в США, а также так называемые взаимные пошлины для отдельных стран.
Более того, в начале августа Трамп ввел новые пошлины в размере от 10% до 41% для ряда стран. Новые пошлины введены в отношении почти 70 торговых партнеров США и вступили в силу 7 августа.
Ранее сообщалось об ответных мерах правительства Бразилии на пошлины США.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.