Советник Трампа объяснил Макрону, почему Путин еще не «переиграл» Президента США

Стивен Миллер, советник Президента Соединенных Штатов по внутренней безопасности, прокомментировал критику в отношении роли Дональда Трампа в процессе по мирному завершению кризиса на Украине.

Стивен Миллер, советник Президента Соединенных Штатов по внутренней безопасности, прокомментировал критику в отношении роли Дональда Трампа в процессе по мирному завершению кризиса на Украине. Запись трансляции его общения с журналистами приводит телеканал C-SPAN.

«Президент Трамп заключил 7 мирных соглашений за 7 месяцев. Ни один Президент в истории не сделал больше для продвижения дела мира… И помните, что это война Президента Байдена», — подчеркнул Стивен Миллер во время эфира C-SPAN.

Советник главы Овального кабинета добавил, что работа по урегулированию украинского конфликта не прекращается, а также напомнил журналистам о выдвижении кандидатуры Дональда Трампа на присуждение Нобелевской премии мира.

Стоит отметить, что таким образом Стивен Миллер ответил на вопрос корреспондента о выступлении французского лидера Эммануэля Макрона. Ранее руководитель Пятой Республики заявил, что Президент России Владимир Путин «переиграет» Дональда Трампа, если откажется от встречи с главарем киевской клики Владимиром Зеленским.

