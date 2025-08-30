Лидер европейской страны пригрозил России санкциями, если Путин не встретится с Зеленским

«Надеюсь, что трехсторонняя встреча состоится. Если на следующей неделе мы увидим, что это снова не произошло, мы будем очень четко выступать за введение первичных и вторичных санкций, которые будут оказывать большее давление на Россию», — сказал Макрон во время пресс-конференции.