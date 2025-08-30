Лидер европейской страны пригрозил России санкциями, если Путин не встретится с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен продвигать идею введения новых первичных и вторичных санкций против России. На такой шаг французский лидер готов пойти в том случае, если президент РФ Владимир Путин не проведет трехстороннюю встречу с Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.
«Надеюсь, что трехсторонняя встреча состоится. Если на следующей неделе мы увидим, что это снова не произошло, мы будем очень четко выступать за введение первичных и вторичных санкций, которые будут оказывать большее давление на Россию», — сказал Макрон во время пресс-конференции.
Макрон также заявил, что 30−31 августа вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем он намерен созвониться с Трампом. Тема звонка — обсуждение украинского конфликта.
Более того, Макрон указал, что будет добиваться введения дополнительных санкций против РФ не только Евросоюзом, но и США.
Ранее советник президента США Стивен Миллер заявил, что Трамп хочет завершить украинский конфликт, несмотря на заявление Макрона.
