AFP: Трамп продолжает работать над возможной встречей Путина и Зеленского

Основная цель планируемой встречи заключается в поиске путей скорейшего завершения конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп продолжает прилагать усилия для организации возможной встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает агентство France Presse со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам представителя администрации, Трамп вместе со своей командой по национальной безопасности ведёт активные переговоры с российскими и украинскими официальными лицами, чтобы согласовать условия проведения двустороннего саммита.

Основная цель планируемой встречи, подчеркнул чиновник, заключается в поиске путей прекращения кровопролития и скорейшего завершения конфликта.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин допускает возможность встречи с Зеленским, но, как и любые переговоры на высшем уровне, она должна быть хорошо подготовлена.

