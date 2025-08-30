Путин: Для Китая важно, что именно Си Цзиньпин сейчас находится у руля страны

Российский лидер подчеркнул, что Си Цзиньпин крайне бережно относится к истории своей страны. Путин назвал председателя КНР настоящим лидером и волевым руководителем крупной державы, обладающим стратегическим мышлением и широким кругозором.
«Исключительно важно для Китая, что именно такой человек находится у руля государства в непростой, переломный момент международной жизни», — подчеркнул глава российского государства.
Путин также отметил, что в ходе предстоящего визита в Китай намерен обсудить с Си Цзиньпином актуальные вопросы международной и региональной политики, включая взаимодействие в сфере безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи. Российско-китайские переговоры пройдут в Пекине, и российский лидер рассчитывает, что в результате саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине организация получит дополнительную динамику и укрепит солидарность на евразийском пространстве.