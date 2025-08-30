Путин: Для Китая важно, что именно Си Цзиньпин сейчас находится у руля страны

Путин также отметил, что в ходе предстоящего визита в Китай намерен обсудить с Си Цзиньпином актуальные вопросы международной и региональной политики, включая взаимодействие в сфере безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи. Российско-китайские переговоры пройдут в Пекине, и российский лидер рассчитывает, что в результате саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине организация получит дополнительную динамику и укрепит солидарность на евразийском пространстве.