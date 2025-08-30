Ричмонд
Путин: Для Китая важно, что именно Си Цзиньпин сейчас находится у руля страны

Для Китая важно, что в период фундаментальных изменений в международной жизни страной управляет такой человек, как председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа».

Источник: Life.ru

Российский лидер подчеркнул, что Си Цзиньпин крайне бережно относится к истории своей страны. Путин назвал председателя КНР настоящим лидером и волевым руководителем крупной державы, обладающим стратегическим мышлением и широким кругозором.

«Исключительно важно для Китая, что именно такой человек находится у руля государства в непростой, переломный момент международной жизни», — подчеркнул глава российского государства.

Путин также отметил, что в ходе предстоящего визита в Китай намерен обсудить с Си Цзиньпином актуальные вопросы международной и региональной политики, включая взаимодействие в сфере безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи. Российско-китайские переговоры пройдут в Пекине, и российский лидер рассчитывает, что в результате саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине организация получит дополнительную динамику и укрепит солидарность на евразийском пространстве.

