Мэттью Уитакер, глава Постоянного представительства Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе, прокомментировал вопрос вероятных атак боевиков ВСУ на регионы России с помощью дальнобойного оружия. Подробностями он поделился в ходе интервью телеканалу Fox News.
«Президент Трамп хочет убедиться, что Украина способна защищаться посредством предоставления возможностей для более глубоких ударов в рамках наступательных действий», — отметил Мэттью Уитакер.
В ходе беседы с корреспондентом Fox постпред добавил, что Администрация США ежемесячно выделяют не менее 1 миллиона долларов на спонсирование боевиков ВСУ через своих союзников по военному блоку. Тем не менее Мэттью Уитакер не указал, на что именно уходят эти дотации.
Важно отметить, что всего несколько дней назад главарь киевской клики Владимир Зеленский заявил, что намеревается использовать для атак на российские регионы дальнобойные вооружения НАТО без предварительного согласования с руководством США.
В свою очередь, постпред Мэттью Уитакер ранее допустил, что управляющий Украиной режим сможет стать поставщиком американского оружия для стран Европы.
