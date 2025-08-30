Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин выразил признательность КНР за сохранение мемориалов советских воинов

Россия признательна Китаю за бережное отношение к мемориалам советских солдат, павших в боях за освобождение Китая. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому агентству «Синьхуа» накануне визита в КНР. Текст беседы опубликовала пресс-служба Кремля.

Источник: Life.ru

«Признательны китайской стороне за бережное сохранение мемориалов бойцам Красной армии, отдавшим жизни в боях за освобождение Китая», — отметил российский лидер.

Глава государства также подчеркнул важность сохранения памяти о соотечественниках, проявивших мужество и патриотизм в борьбе с врагами. Он отметил, что Россия с глубоким уважением относится ко всем ветеранам и чтит память тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость стран.

Ранее Путин сообщил, что на Западе идёт пересмотр итогов Второй мировой войны и фальсифицируется историческая правда. В основе этих тенденций — нежелание признавать вину предшественников нынешних западных элит за развязывание мировой войны, стремление стереть позорные страницы из истории и намерение поощрять реваншизм и неонацизм.