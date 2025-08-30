Путин выразил признательность КНР за сохранение мемориалов советских воинов

«Признательны китайской стороне за бережное сохранение мемориалов бойцам Красной армии, отдавшим жизни в боях за освобождение Китая», — отметил российский лидер.
Глава государства также подчеркнул важность сохранения памяти о соотечественниках, проявивших мужество и патриотизм в борьбе с врагами. Он отметил, что Россия с глубоким уважением относится ко всем ветеранам и чтит память тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость стран.
Ранее Путин сообщил, что на Западе идёт пересмотр итогов Второй мировой войны и фальсифицируется историческая правда. В основе этих тенденций — нежелание признавать вину предшественников нынешних западных элит за развязывание мировой войны, стремление стереть позорные страницы из истории и намерение поощрять реваншизм и неонацизм.