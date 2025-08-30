Западные элиты пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны, не желая вспоминать о прямой вине своих предшественников в её развязывании. На это указал президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа.
Российский лидер коснулся этой темы, говоря об искреннем и ответственном отношении к истории в КНР.
«Такое искреннее, ответственное отношение к прошлому разительно отличается от ситуации в некоторых странах Европы, где варварски оскверняются и уничтожаются обелиски и могилы советских воинов-освободителей, ретушируются “неудобные” исторические факты», — сказал Путин, подчеркнув, что Запад откровенно игнорирует вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов.
«Историческая правда фальсифицируется и замалчивается в угоду политической конъюнктуре», — подчеркнул российский президент, добавив, что Россия и Китай решительно осуждают попытки извратить историю Второй мировой.
Также Путин поблагодарил Китай за сохранение мемориалов бойцам Красной армии.
Полностью текст интервью опубликован на официальном сайте Кремля и доступен здесь.