Ссора между президентом и премьером Польши может оставить Украину без поддержки

Произошедшая между новым президентом Польши Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском из-за борьбы за главенство во внешней политике страны может повлиять на отношение к Украине. Об этом пишет британская газета Financial Times, напоминая об отсутствии представителей Варшавы на встрече в Белом доме 18 августа.
«Мы имеем недопонимание и противостояние, что заставляет меня сильно беспокоиться по поводу внешней политики Польши, в том числе и в отношении Украины», — заявила в беседе с изданием профессор Института политических исследований Польской академии наук Моника Сус.
В свою очередь профессор Университета Яна Кохановского в Кельце Агнешка Касиньски-Метрика считает, что у Навроцкого имеются большие амбиции, так как он хочет остаться президентом на два срока. Что касается Туска, то его поддержка, напротив, падает из-за невыполненных обещаний.
К слову, ранее Навроцкий наложил вето на закон о помощи украинским гражданам на полгода. Лидер Польши недоволен, что неработающие украинцы в стране получают бесплатную медпомощь и соцвыплаты в отличие от других иностранцев.
Добавим, что Украиной и действиями правительства страны недовольны и многие поляки. Ранее в Варшаве демонстранты сожгли красно-черный флаг украинских нацистов.
