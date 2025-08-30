Путин: Россия и Китай настаивают на реформе МВФ и Всемирного банка

«С китайскими друзьями выступаем в пользу реформы Международного валютного фонда и Всемирного банка. Мы едины в том, что новая финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и подлинной справедливости, обеспечивать равный и недискриминационный доступ к своим инструментам для всех стран без исключения, отражать реальное положение стран-членов в мировой экономике», — отметил российский лидер.
По мнению главы государства, финансовая сфера не должна использоваться в неоколониальных целях, а реформа этих институтов необходима для справедливого отражения роли и вклада различных стран в мировую экономику.
Москва и Пекин также совместно выступают за пересмотр принципов работы Организации Объединённых Наций. Россия и Китай считают необходимым реформирование ООН для восстановления её авторитета и адаптации к современным реалиям. Особое внимание уделяется расширению представительства стран Глобального Юга в Совете Безопасности ООН. Включение азиатских, африканских и латиноамериканских государств, по мнению сторон, сделает Совбез ООН более демократичным.