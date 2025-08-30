Ричмонд
Марочко: восточная часть Юнаковки перешла под контроль ВС РФ

Марочко подчеркнул, что все попытки ВСУ выбить российские войска с занимаемых позиций оказались безуспешными.

Источник: Аргументы и факты

Российские вооружённые силы установили полный контроль над восточной частью Юнаковки в Сумской области, несмотря на регулярные попытки Вооружённых сил Украины вернуть утраченные позиции. Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что на этом участке сохраняется напряжённая обстановка из-за сложного рельефа и постоянных контратак украинских подразделений.

По его словам, юго-западная часть населённого пункта всё ещё остаётся под контролем Киева.

Марочко подчеркнул, что все попытки ВСУ выбить российские войска с занимаемых позиций оказались безуспешными. Он также отметил, что заявления украинского руководства о якобы успешных действиях на сумском направлении не соответствуют действительности, что подтверждали западные СМИ и аналитики.

Эксперт уверен, что дальнейшее продвижение российских войск на этом направлении приведёт к положительным результатам в ближайшее время.

Ранее ВСУ признали потерю поселка Первое Мая под Красноармейском.